E adesso l'Inter ci crede. Perché lo scudetto, che ormai sembrava perso, è tornato clamorosamente possibile. E il successo del Venezia di ieri ha ulteriormente rimescolato le carte indirettamente in favore dei nerazzurri guardando il calendario delle ultime due giornate. Peraltro, proprio Simone Inzaghi - come ricorda la Gazzetta - sa bene che gli scudetti possono decidersi anche negli ultimi 90 minuti, come gli accadde da calciatore tra il diluvio di Perugia del 2000 e il 5 maggio 2002.

Lato formazione, arrivano buone notizie. Senza più lo stress addosso dell'obbligo di vincere il tricolore, passato sulle spalle di Conte e del Napoli, l'Inter può giocarsi le sue carte senza assilli. Secondo la Gazzetta, solo Lautaro sarà certamente out contro la Lazio. Pavard, Frattesi e Mkhitaryan, al contrario del Toro, hanno tutti buone chance di recuperare almeno per la panchina.

Ed è probabile che dal primo minuto, rispetto all’Inter di Torino, si rivedranno diversi titolari. Thuram su tutti: il francese potrebbe far coppia con il ritrovato Taremi o con Arnautovic. Il centrocampo dovrebbe essere molto vicino a quello dei giorni migliori: Inzaghi può rilanciare dall’inizio Barella, Calhanoglu ed anche gli esterni Dumfries e Dimarco. Mentre in difesa riecco Acerbi e Sommer.