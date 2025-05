Momenti di apprensione ieri nelle primissime battute del match tra Torino e Inter, quando il gioco è stato fermato dall'arbitro Federico La Penna per via di un incidente avvenuto all'interno dell'Olimpico-Grande Torino: due tifosi granata erano infatti caduti dalla balconata del secondo anello, precipitando su chi era sotto di loro. La Croce Rossa e lo staff medico si sono subito attivati per constatare le condizioni dei tifosi coinvolti, che non hanno subito conseguenze gravi. Uno di loro, comunque, è stato trasportato all'Ospedale Mauriziano Umberto I per accertamenti.

Secondo le informazioni di ToroNews, il sostenitore granata è stato accolto in codice verde e visitato: nessuna frattura, solo varie contusioni e dimissioni già nella serata di ieri.