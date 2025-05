Claudia Scarpari, moglie di Francesco Acerbi, ha commentato su Instagram il monologo dedicato da Massimo Gramellini al difensore centrale dell'Inter. Non senza una forte critica al giornalista.

"Bellissime parole. Un po’ in antitesi con quelle rilasciate in occasione della vicenda “Acerbi-Juan jesus” in cui il Gramellini disse: “La giustizia è costretta a conoscere ragioni che la ragione, intesa come buon senso, non conosce. Perciò, mentre la ragione dà ragione a Juan Jesus, la giustizia deve darla ad Acerbi”. Eppure, signor Gramellini, si sta parlando dello stesso giocatore, dello stesso uomo, con lo stesso passato e gli stessi ostacoli di vita. Solo che allora il carro su cui salire era diverso vero? Per questo dico: parole bellissime ma il signore qui, con tutto il rispetto, non ha né il titolo né le conoscenze della vita di Francesco per pronunciarle".