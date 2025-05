E ora che la corsa scudetto si è riaperta in maniera clamorosa? Come cambieranno le scelte di Inzaghi in campionato?

La Gazzetta dello Sport si proietta già a Inter-Lazio, penultima di campionato: con il Napoli impegnato in casa di un Parma bisognoso di punti salvezza, l'occasione del sorpasso al fotofinish diventa concreta. Da qui potrebbe derivare un cambio di gestione della rosa in vista della finale di Champions. Secondo il giornale, l'approccio adesso sarà differente: impensabile replicare quello visto ieri a Torino.

Lautaro e Mkhitaryan sembrano però davvero fuori causa anche per la sfida della prossima settimana, mentre qualche speranza di recuperare Frattesi e Pavard c'è. Capitolo Thuram: il francese ieri si è scaldato a lungo ma non è entrato. Contro la Lazio avrebbe comunque giocato, almeno uno spezzone di partita, perché ne ha bisogno. Per il resto, domenica prossima non si replicherà l'Inter sperimentale vista ieri: dal 1' probabilmente si rivedranno Acerbi, Barella, Calhanoglu e almeno uno tra Dumfries e Dimarco.