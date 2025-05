La vittoria dell'Inter sul campo del Torino e il pareggio interno del Napoli contro il Genoa hanno contribuito ad assottigliare la distanza tra la prima e la seconda in classifica della Serie A, con gli azzurri ora a quota 78 e i nerazzurri sotto di appena una lunghezza con 77 punti. Nelle ultime due giornate il Napoli giocherà a Parma e poi sfiderà il Cagliari in casa, mentre l'Inter ospiterà la Lazio per poi far visita al Como. In caso di pari punti tra la prime due è previsto lo spareggio scudetto, con il problema dell'eventuale data del match che viene ora complicato anche dalla qualificazione della squadra di Inzaghi per la finale di Champions League del prossimo 31 maggio.

Tenendo conto del fatto che la Lega Serie A dovrebbe garantire l'ultimo impegno dei nerazzurri in Serie A nel weekend del 24-25 maggio (il PSG, avversario in finale di Champions, giocherà il 24 la finale di Coppa di Francia), secondo Calcio e Finanza l'idea giusta potrebbe prevedere l'anticipo a metà settimana (mercoledì 21 o giovedì 22 maggio) delle gare dell'ultima giornata di Inter e Napoli, in modo da liberare lo slot di domenica 25 maggio in caso di spareggio. Uno scenario che, visto il principio della contemporaneità, potrebbe essere concretizzato solo ed esclusivamente nel caso in cui il Cagliari fosse già aritmeticamente salvo.

C'è poi un altro aspetto da considerare, ovvero il fatto che tutte le squadre in causa (Inter, Napoli, Como e Cagliari) dovrebbero essere d'accordo con questa ipotesi. "Se per Como, Inter e Cagliari (in caso di salvezza) potrebbero non esserci problemi, andrebbe verificata la volontà del Napoli, che nelle scorse settimane non sembrava essere d’accordo all’anticipo in infrasettimanale - scrive CF -. Motivo per cui la situazione è ancora irrisolvibile negli uffici della Lega Serie A: bisognerà infatti attendere infatti i risultati delle ultime due gare della 36ª giornata e le sfide della 37ª giornata, nel prossimo weekend, prima che il quadro sia completo per cercare di trovare una soluzione. Ma il marasma resta, a conferma di come la gestione di tutta la situazione sia stata decisamente lontana da quella migliore".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!