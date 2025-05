Lega Serie A ha comunicato gli orari della 38esima e ultima giornata della regular season del campionato Primavera 1, che si svilupperà tra venerdì 16 e domenica 18 maggio. Il primo giorno sarà dedicato alla definizione della lotta per il secondo posto tra l'Inter di Andrea Zanchetta e il Sassuolo di Emiliano Bigica che giocheranno in contemporanea alle ore 16: i nerazzurri in casa del Cesena, i neroverdi a Genova contro la Sampdoria.