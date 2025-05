Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Roma che ha consegnato la Champions League alla Dea. Di seguito le parole raccolte Scudetto il prossimo anno? Speriamo di poterci giocare quegli obiettivi, anche quest’anno abbiamo fatto un filotto di vittorie…Partiamo con i piedi per terra, per i 40 punti, poi vediamo. Questa mentalità e questa forza ci daranno sempre la possibilità di giocare sempre per obiettivi più importanti", le parole raccolte da Tmw.