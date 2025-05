È già asta internazionale per la giovane stella del River Plate Franco Mastuantono, giocatore che fa gola a tutti i principali club europei, Inter compresa. Dai microfoni di ESPN, però, il presidente dei Millonarios Jorge Brito ha voluto calmare i bollenti spiriti delle pretedenti spiegando che non c'è fretta di vendere il giocatore, in quanto ha un contratto fino al 2026 e una clausola di rescissione di 45 milioni di euro, e l'idea del club di Buenos Aires è quella di dare priorità allo sviluppo del giovane giocatore evitando di mettergli pressione.

Queste le parole del patron del River: "L'importante è mantenere la calma con Mastantuono. Bisogna capire che ha 17 anni. Non ha fretta, e nemmeno il River ha fretta. La cosa migliore da fare quando qualcosa è in pieno svolgimento è lasciarla crescere e non toccare nulla. Bisogna stare molto attenti e non mettergli addosso più pressione di quanta ne abbia già".