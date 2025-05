Aristide Guarneri è uno dei leggendari giocatori della Grande Inter di Herrera. L'ex stopper nerazzurro è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel giorno del ricordo di Inter-Liverpool 3-0, Coppa Campioni 1964-65. Esattamente sessant'anni fa si consumava la rimonta epocale in semifinale dopo il ko 3-1 di Anfield, atto che precedette il successo nella finalissima di San Siro col Benfica.

12 maggio 1965, Inter-Liverpool 3-0.

"Confesso. Non ho molti ricordi di quella partita. Ho più in mente quella dopo, la finale col Benfica: la giornata di pioggia, il terreno fangoso che oggi una partita così mica te la farebbero giocare, il gol di Jair".

A fine gara gli altoparlanti suonarono “When the Saints go marching in”.

"L’avevano cantata a Liverpool all’andata. Loro erano forti davvero, era finita 3-1 e i gol in trasferta non valevano il doppio. Ci davano per spacciati. Ma Mazzola arrivò con quel disco sotto il braccio, andando dritto dallo speaker: “Se passiamo metti questa”. Non dimentico soprattutto il gol di Giacinto, il terzo. Picchi-Bedin-Mazzola-Facchetti. Che giocatore Giacinto: 62 gol da terzino, neppure uno su rigore o punizione".

Lo “stopper gentiluomo”: perché la chiamavano così?

"Non mi piaceva far male all’avversario, per non colpire nessuno curavo molto l’anticipo. Mi diedero anche un premio: in un anno non avevo preso un giallo. Oggi farei fatica a giocare, non dico che facciano apposta, questo no, ma vedo falli inutili".

Oggi con chi le piacerebbe giocare tra gli attaccanti nerazzurri?

"Thuram. Mi piace quel tipo lì, non è uno svagone , aiuta i compagni, non va in terra e cinque minuti dopo corre più di prima. Mi sembra uno sano".

E tra i difensori centrali?

"Mi piacciono quelli dell’Inter, sempre puliti. Bastoni, Acerbi, anche De Vrij. Poi quello della Juve, come si chiama...? Bremer, ma con tutti questi stranieri mi confondo con i nomi. Sono troppi".

Inter-Barcellona?

"Mi hanno sorpreso, pensavo: “non vinciamo più niente”. E qui molto si deve all’allenatore, ha lavorato sulla testa, sullo spirito di gruppo. Sommer grandioso e poi quel 3 a 3 di Acerbi nel recupero. Mi sono un po’ incavolato, però, sulla marcatura del biondo: sì, Yamal. Incavolato ma al tempo stesso capisco, perché non sono più abituati a marcare a uomo e questo non puoi farlo tenendolo a cinque o dieci metri".

E adesso la finale. Il pronostico di Guarneri?

"Il Psg si può battere, ma ha un paio di uomini che da soli possono risolvere la partita, penso a Kvaratskhelia, a Fabian Ruiz. Certo, anche loro saranno preoccupati perché l’Inter non è una squadretta, importante che siano in campo i titolari, che studino bene gli avversari e, ripeto, conterà molto la testa".