Da domani riprenderanno gli allenamenti dell'Inter ad Appiano Gentile. Come riporta Tuttosport, ieri hanno riposato tutti, compresi i quattro giocatori in lista indisponibili (Pavard, Frattesi, Mkhitaryan e Lautaro). Lo staff di Inzaghi e il tecnico stanno lavorando per portare i giocatori al top in termini di ritmo partita.

L'unica eccezione è Lautaro Martinez, che probabilmente non ci sarà nemmeno contro i biancocelesti e tornerà poi a disposizione contro il Como (se starà bene). In caso contrario verrà preservato per la finale.