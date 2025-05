L'atmosfera di San Siro in occasione di Inter-Barcellona ha scatenato il dibattito sul destino dello stadio Giuseppe Meazza anche negli studi della RSI. Dove è intervenuto a dire la sua anche l'ex centrocampista del Napoli Blerim Dzemaili: "Quando entri a San Siro è diverso, è tutta un'altra cosa. È lo stadio più bello in Italia, anche se non è nuovo. Però bisogna fare qualcosa, dobbiamo andare avanti col tempo".

Si accoda Valon Behrami: "Anche con uno stadio nuovo l'atmosfera la ricrei, anche in uno stadio diverso; perché a fare la differenza sono i tifosi. Per andare a San Siro devo aspettare due ore e mezza per entrare e non godo di alcun comfort, becco la partita brutta magari e devo aspettare altre due ore e mezza per uscire... Fai uno stadio nuovo o ristruttura questo, fai qualcosa per avere un'esperienza unica".