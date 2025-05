"Sono molto orgoglioso di come ho contribuito a ridefinire il ruolo del difensore moderno". Lo ha detto Alessandro Bastoni, parlando con Ball.Ldn. Una chiacchierata nella quale ha parlato anche dell'epica semifinale vinta contro il Barcellona: "Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma insieme abbiamo dimostrato di che pasta è fatta l'Inter. Lamine Yamal mi ha messo alla prova più di qualsiasi altro giocatore che abbia mai affrontato".

In seguito, il difensore ha spiegato come è arrivato al top, tra Inter e Nazionale: "Il talento da solo non basta, serve costanza e un'ossessione anche per i dettagli più piccoli. Il duro lavoro alla fine premia. Rappresentare l'Italia mi riempie di orgoglio, non c'è una sensazione migliore".