Intervistato da ESPN all'indomani di Inter-Barcellona, leggendaria semifinale che ha regalato ai nerazzurri la possibilità di vincere il trofeo per club più ambito il prossimo 31 maggio, Javier Zanetti ha parlato così del recupero lampo di Lautaro Martinez, in campo a San Siro otto giorni dopo aver accusato una elongazione ai flessori della coscia sinistra: "Lauti ha avuto una settimana terribile, non sapeva se ce l'avrebbe fatta, piangeva quando è finita la partita - ha raccontato il vice presidente nerazzurro -. Ha dimostrato un grande cuore, voleva essere lì, c'era e ha fatto un lavoro fantastico. È il nostro capitano, l'impegno che ha dimostrato è encomiabile, come tutto quello che ha trasmesso".

Tra i protagonisti assoluti della doppia sfida tra nerazzurri e blaugrana va annoverato sicuramente Lamine Yamal, per cui Pupi spende parole d'elogio: "L'ho visto all'andata e ha una faccia da bambino. Gioca veramente bene, ha un grande futuro. A volte è inarrestabile perché non sai da dove arriverà. Se devi temporeggiare, ti salterà... Devi avere l'aiuto dei centrocampisti e dei difensori centrali. Nelle situazioni uno contro uno, molto probabilmente ti batterà perché ha una tecnica e una velocità straordinarie. Mi ricorda i momenti migliori di Messi, quando era agli inizi, quando non sapevi dove sarebbe arrivato. Questo ragazzo dimostra grande personalità, vuole sempre la palla, sa di avere le qualità per giocare e non ha paura di niente".

E a proposito di talenti, Zanetti ha anche commentato le voci di mercato che vorrebbero l'Inter tra i tanti club interessanti a Franco Mastantuono: "È un giocatore che chiunque vorrebbe, giocherebbe molto bene in qualsiasi squadra. Per l'Inter è un profilo costoso. Il River sta facendo un ottimo lavoro, ma non so per quanto tempo potrà goderselo".

