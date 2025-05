La nazionale messicana è determinata a presentarsi al meglio della forma ai Mondiali del 2026 che la Tricolor giocherà in casa insieme a Stati Uniti e Canada. Ed è per questo motivo che il CT Javier Aguirre avrebbe avanzato una richiesta piuttosto ambiziosa, per certi versi bizzarra e sicuramente costosa alla dirigenza della Federazione calcistica messicana. Secondo le informazioni di 365scores Mexico, Aguirre avrebbe chiesto alla FeMexFut di tentare ogni strada per organizzare tre amichevoli estive contro potenze europee, con Inter, Barcellona e Real Madrid in prima fila, proprio il prossimo anno.

Aguirre vuole proseguire sulla scia dei mesi scorsi quando con la sua selezione ha affrontato Valencia, Internacional de Porto Alegre e River Plate, alzando ulteriormente l'asticella e andando a sfidare tre colossi della Champions League.

