Tutti in campo domenica 18 maggio alle ore 20.45. Sarebbe questa - riporta Sport Mediaset - la decisione presa dalla Lega Serie A per la 37esima giornata di campionato in programma nel weekend, con tante squadre obbligate a giocare in contemporanea a causa degli obiettivi in comune (dallo scudetto alla corsa Champions League e all'Europa, fino ad arrivare alla salvezza).

Si resta comunque ancora in attesa di ufficialità. L'unica modifica disponibile nella penultima giornate potrebbe riguardare Genoa-Atalanta che verrebbe anticipato nel caso in cui questa sera la Dea, in campo contro la Roma, riuscisse a strappare la qualificazione alla prossima Champions. Discorso differente per le altre nove partite che dovrebbero invece giocarsi domenica allo stesso orario, vista l'impossibilità di una divisione per fasce orarie in base all'interesse di classifica. "Per esempio, non è pensabile di far giocare solo Napoli e Inter in un orario specifico perché le due partite della lotta scudetto includono squadre anche per zona salvezza (Parma) e coppe (la Lazio) - spiega SM -. Stesso discorso pensando di far giocare in uno slot specifico solo partite per la zona salvezza (come sopra, si porterebbero dietro match per coppe e scudetto) e zona Europa (si intreccerebbero con le partite scudetto e salvezza)".

