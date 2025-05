Essere rimasta ancora in corsa per la vittoria in campionato potrebbe aiutare l'Inter anche in chiave Champions League. Come si legge oggi su Tuttosport, infatti, la tensione positiva non andrà persa e si continuerà a lavorare per poter arrivare nelle condizioni migliori al cospetto del PSG, il prossimo 31 maggio.

Certo la prossima giornata metterà i nerazzurri di fronte a un ostacolo tosto, la Lazio in piena corsa per il quarto posto. Una gara certamente allenante, anche per la testa, in modo da avere ancora la convinzione di potersi giocare lo scudetto, invece di dover gestire la delusione per il campionato perso. In caso di secondo posto, la finale di Champions farebbe da "chiodo schiaccia chiodo" e i rimpianti verrebbero eventualmente rinviati all'estate.

Di speranza ce n'è anche un'altra, quella di non dover passare attraverso uno spareggio che toglierebbe, quello sì, energie in vista dell'ultimo atto in Europa.