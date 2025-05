Dagli studi di CBS Sports Golazo, Thierry Henry ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento alla proprietà qatariota del Paris Saint-Germain, elogiandoli per come il loro lavoro abbia radicalmente cambiato l'immagine del club: "Quando ero piccolo, non era così. Hanno cambiato tutto: la comunità, la gente può venire a vedere la partita come si deve al Parco dei Principi, cosa che non è sempre accaduta nel corso della storia. Vorrei che portassero una nuova stella in Francia. Voglio che il Paris Saint-Germain vinca la Champions League perché ciò metterà in risalto ciò che hanno fatto e come è stato fatto".

Henry prosegue: "Da quando sono arrivati ​​i qatarioti, dobbiamo riconoscere loro un grande merito. Hanno fatto del Parc des Princes un'area sicura e riconosciuta. Sono felice che il Paris sia in grado di portare una seconda stella nel calcio francese".