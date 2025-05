L'Inter avrà il suo bel daffare domenica sera per avere la meglio sulla Lazio e conquistare tre punti vitali per accendere ancor di più la lotta scudetto col Napoli, ora solo a una lunghezza di distanza a due partite dalla fine del campionato. "La Lazio è un avversario temibile per l’Inter, che per me resta la squadra più forte del campionato. L’ultima partita a San Siro, contro il Milan, la squadra di Baroni ha fatto molto, molto bene", le parole di Guglielmo Stendardo, ex difensore biancoceleste, ai microfoni di Radiosei.