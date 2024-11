I cinque gol messi a segno dall'Inter contro il Verona allungano la striscia positiva dei nerazzurri al Bentegodi. La squadra nerazzurra ha infatti segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime 13 gare esterne contro l'Hellas in Serie A: come precisa Opta, si tratta di un record assoluto per una squadra contro una singola avversaria in trasferta nella storia della competizione.