L'Empoli ha perso tutte le ultime otto gare di campionato contro l'Inter, un record negativo che potrebbe essere addirittura peggiorato domani sera a San Siro, nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A. In quel caso, i toscani metterebbero in fila nove sconfitte consecutive contro una singola avversaria per la prima volta nella loro storia (otto i ko anche contro la Juventus tra il 2014 e il 2019).