Federico Dimarco non solo ha aperto il derby di Supecoppa, finalizzando un'azione da playstation, ma ha anche segnato un curioso e particolare record: l'esterno nerazzurro è infatti il primo milanese a segnare per l'Inter in un derby contro il Milan dal 1968. L'ultimo a riuscirci fu Marco Achilli in Milan-Inter (4-2 Coppa Italia 1967-68).