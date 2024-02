L'Inter si prepara ad ospitare la Salernitana a San Siro con la chiara intenzione di dare un'altra sgasata in classifica. Tra le armi da sfruttrare ci sono anche i cross: quella nerazzurra è la squadra che ha segnato più gol (13) in questa Serie A, mentre i granata (insieme a Roma e Verona) sono quelli che ne hanno subìto di più (9) con questo fondamentale.

Inter have scored the most goals (13) from crosses in Serie A this season. Salernitana (alongside with Roma and Verona) have conceded the most goals from crosses (9).