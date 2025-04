La Repubblica intervista Ciriaco Sforza, doppio ex in passato tra Bayern Monaco e Inter. "Se l’Inter giocherà aggressiva e compatta a centrocampo, come sa fare, per il Bayern sarà difficile. E poi ci sono gli infortuni - dice lo svizzero - In difesa mancano in tanti. È fuori anche Musiala, che è molto forte. I sostituti punteranno sulla grinta: i tedeschi corrono, picchiano. Ci tengono a giocare la finale in casa".

Un altro svizzero, Sommer, difenderà invece i pali dell'Inter. "È stato al Bayern nel momento sbagliato, come me all’Inter nel ’96/97. Era tutto un litigio: da una parte i dirigenti Mazzola e Suarez, dall’altra l’allenatore Hodgson, con Moratti a mettere pace. Grande presidente".

Eppure Sforza ha anche bei ricordi in nerazzurro. "L’esordio con gol a Udine. I compagni, la casa a Como. E non andò così male: terzi in campionato e in finale di Coppa Uefa. Certo, l’Inter di oggi è più vincente. Inzaghi? Ha creato un gruppo coeso come Ancelotti, il mio idolo. L’Inter è un bell’esempio di gioco italiano. Mi piacerebbe allenare in Serie A. Mi sento pronto".