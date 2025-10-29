Con zero vittorie in A e il penultimo posto in classifica, la Fiorentina arriva stasera a San Siro, dove l'Inter ha vinto sette delle ultime sfide e i viola che hanno vinto una delle ultime nove trasferte in Serie A contro i nerazzurri, nel 2023 con rete di Bonaventura.

Pioli confida in Kean e Gudmundsson, il primo non ha mai segnato a San Siro e il secondo mai all'Inter. Dubbi di formazione: ballottaggio Mari-Comuzzo in difesa e a centrocampo Sohm e Ndour che incalzano Mandragora e Fagioli.