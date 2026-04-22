Le pagelle di Inter-Como su Tuttosport partono da un 8 a Josep Martinez, che nulla può sui gol di Baturina e Da Cunha, ma tiene in vita la squadra con la parata in uscita su Diao: vale mezza qualificazione. E nel finale arriva anche quella su Caqueret.

In difesa 6,5 ad Akanji, che rimane a metà strada nell'azione dell'1-0 ma supera l'incertezza nel resto della gara. Sufficiente Acerbi, anche se va in tilt una volta entrato Diao. Stesso voto a Bisseck, che fa il suo nonostante un paio di falli ingenui, e a Carlos Augusto, che ha di fronte Paz: alla fine l'argentino fa le cose migliori lontano dall'area.

In mediana 5,5 a Luis Henrique, il solito vorrei ma non posso (Dumfries ng), voto 6 a Barella che soffre il "mucchio" messo su da Fabregas, mentre Calhanoglu si becca un bel 9 con una ripresa in cui sale in cattedra. Male Zielinski, 4,5: sotto tono già nel primo tempo, combina il patatrac sullo 0-2. Gli subentra Sucic, voto 8, due assist e il gol partita. Non benissimo anche Dimarco, si fa sorprendere in difesa ed è impreciso davanti, mentre Diouf (7) fa quel che gli chiede Chivu, cioè puntare l'uomo con continuità.

Davanti Thuram è da 6,5, sfiora un gol e nella ripresa guadagna metri e falli importanti. Male Bonny (5), qualche numero ma non riesce ad incidere. Meglio Esposito (6), apre spazi da boa e si fa sentire. Chivu chiude le pagelle nerazzurre col suo 7,5, indovina i cambi e ora punta al double.

Nel Como 7 a Da Cunha e Paz, oltre che a Fabregas, 7,5 a Baturina.