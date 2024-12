Le pagelle di Tuttosport premiano la bella prestazione dell'Inter. Fin dal portiere, Martinez, 6,5 grazie a un bell'intervento su Touré, e alla personalità dimostrata. Sufficienza per Darmian che torna "braccetto" senza sbavature, doppio 6,5 per Bisseck e Bastoni, sempre prezioso. Dumfries subentra e prende un 6.

Sufficiente anche Buchanan nonostante non riesca a brillare. E' invece da 5,5 la prestazione di Frattesi, che non si vede male e sparacchia una buona occasione nel primo tempo. Grande partita di Asllani, 7: gran gol su corner e una serata sul pezzo. Ordinaria amministrazione e 6 in pagella per Calhanoglu dalla panchina. Solo 6 anche per Zielinski, che fa il suo senza rubare troppo l'occhio, e Carlos Augusto a cui Piana nega il gol.

Davanti 6,5 per Taremi, protagonista in positivo sull'1-0 ma che stampa sul palo un gol fatto. Voto 7 ad Arnautovic, apriscatole della partita e poi scatenato per il resto del match. Insufficiente, 5,5, Lautaro che si mangia un altro gol. Voto 6,5 per Inzaghi, qualificato ai quarti schierando le seconde linee.

Nell'Udinese solo 5,5 per l'ex Sanchez, Sufficienza all'arbitro Massimi, corretto dal Var sul rigore dell'Inter ma poi attento per il resto della gara.