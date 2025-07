Missione: stabilire l'età specifica del secondo anello dello stadio Meazza. La patata bollente è nelle mani del Tar che, martedì mattina, prenderà una decisione sulla "richiesta sospensiva proposta dal Comitato Sì Meazza. Nel caso in cui i giudici dovessero accoglierla, l'ordinanza del Tar potrebbe mettere i bastoni tra le ruote all'affare San Siro per cui domani si valuterà l'opportunità di un passaggio o meno in Aula consiliare". Il ministero Giuli, come aveva garantito rispondendo ad un'interrogazione, è già al lavoro per fornire un parere e stabilire "in maniera univoca la data di decorrenza dei 70 anni da cui scatterebbe automaticamente il vincolo".

Per il Comune di Milano, il collaudo del Meazza è stato il 10 novembre 1955, mentre per il Comitato Sì Meazza, il vincolo sul secondo anello sarebbe già scattato perché alcune foto risalenti al gennaio 1955 ritraggono il pubblico presente ta gli spalti. Se così dovesse essere la data della decorrenza dei 70 anni sarebbe già passata, dunque il vincolo per il secondo anello già scattato e l'eventuale cessione dell'impianto, qualora dovesse avvenire entro luglio, sarebbe nulla. La fantomatica data dunque sarà oggetto di discussioni, e "la decisione del Tar potrebbe, dunque, mettere i bastoni tra le ruote all'affare San Siro per cui domani, prima del Consiglio comunale, è previsto un incontro tra il sindaco e i capigruppo della maggioranza per capire se affrontare o meno lo scoglio della discussione in Aula".