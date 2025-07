Tuffi in piscina e allenamenti in palestra e non solo. Lautaro Martinez non conosce riposo anche nel periodo di vacanza in messico e si prepara alla prossima stagione in compagnia della moglie Augustina, come testimoniato dai social.

"Il tutto con un solo obiettivo: presentarsi già tirato a lucido ad Appiano Gentile, quando il 26 luglio la squadra si radunerà agli ordini di Chivu per cominciare a preparare la nuova stagione - sottolinea Tuttosport -. È un modo per tracciare la linea, quello di Lautaro: bisogna dare tutto per tornare subito al vertice".