C'è anche un po' di Inter nell'intervista concessa da Daniel Bertoni a La Gazzetta dello Sport. L'ex centrocampista argentino, campione del mondo nel lontano 1978, oggi vive a Quilmes ed è un nonno che conosce la gioia: "Due figli, uno che lavora a Zurigo alla Fifa e una che fa la psicologa qui in Argentina, e quattro nipoti. Benjamin è pazzo dell’Inter e di Lautaro Martinez; poi ci sono Dante, in omaggio al poeta, Nina, perché noi dall’Italia ci siamo portati anche i nomi, e Francesco, per devozione al Papa", racconta.