La comunicazione ai tempi dei social manda segnali di rottura o di distensione. Nella prima categoria rientra l'esempio dello strappo tra Lautaro e Calhanoglu, mentre nel secondo rientra l'ultimo commento all'argentino di Thuram (che aveva messo un polemico like sotto il post del turco). "Nei giorni scorsi, sempre via Instagram, aveva preso in giro il Toro, a dimostrazione di un’intesa ritrovata, anche dopo il confronto di Charlotte - sottolinea il Corriere dello Sport -. Così ieri c’è stata un’altra puntata, protagonista ancora il francese, ma dall’altra parte Zalewski. «2025-2026, non vedo l'ora», ha scritto l’esterno. «Ma continui con il 59?», la domanda di Tikus. «No, prendo il 9», la battuta scherzosa dell’ex-Roma, seguita dalle risate via emoji dell’attaccante. Insomma, sembra tornato il sereno".