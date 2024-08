Quattro bocciati tra i nerazzurri nelle pagelle del Corriere dello Sport dopo il 2-2 di Genova. Molto bene Thuram e Frattesi, ok anche Barella e Dimarco.

Inzaghi (all.) 6 Inserisce Frattesi e Taremi per vincere la partita e lo farebbe anche. Gli errori individuali, tra Sommer e Bisseck, gli tolgono due punti.

Sommer 5 Salvifico con un’uscita su Vitinha. La combina grossa su un colpo di testa di Bani, lasciando a Vogliacco il pallone dell’1-0. Sbaglia diversi rilanci, mentre parerebbe il rigore al novantacinquesimo: non è la sua serata.

Bisseck 5 Si fa bruciare da Vogliacco, in collaborazione con Bastoni. Discreta personalità quando deve organizzare l’azione, mano galeotta che fa saltare il banco nel recupero.

Acerbi 6 Non ha grandi problemi nel gestire gli attaccanti del Genoa, anche perché gli spunti rossoblù sono estemporanei.

Bastoni 5,5 Forse abituato bene da Sommer, non controlla il diretto avversario nell’occasione del vantaggio Genoa.

Darmian 6 Diligente, sfonda all’inizio del secondo tempo ma è in lieve fuorigioco.

Dumfries (20’ st) 6 Forse vorrebbe dare più qualità, ma è sull’onda lunga di Darmian.

Barella 6,5 Il cross di prima per il gol di Thuram toglie il tempo agli avversari per organizzarsi.

Calhanoglu 6 Suona la carica con il solito destro a ventaglio, che finisce poco fuori. Poco altro.

Taremi (31’ st) 6 Apre l’azione del 2-1 con una sponda.

Mkhitaryan 6 Riceve il primo giallo di campionato per un fallo tattico su Badelj che lo aveva saltato in bello stile.

Frattesi (20’ st) 7 Qualità e quantità, riesce a imbastire l’azione che darebbe il 2-1 all’Inter.

Dimarco 6,5 Offensivamente si fa sentire, quando ha l’opportunità di sparare c’è Badelj che è più bravo di lui e salva sulla riga. Segnerebbe anche, ma Darmian parte in fuorigioco.

Carlos Augusto (31’ st) sv

Thuram 8 Parte subito con il turbo. Torreggia su Bani per l’1-1, nel secondo tempo continua a dominare su tutti, segnando anche il secondo gol. Migliore in campo per distacco.

Lautaro 5,5 Non ha mai segnato contro il Genoa e Gollini gli nega la gioia da due passi. In ombra rispetto allo straripante compagno di reparto.

Asslani (41’st) sv