Sarà deluso che si aspettava voti altissimi per i nerazzurri dopo il 6-0 alla Lazio. Sul Corriere dello Sport, anzi, c'è spazio anche per un bocciato: Bisseck. Ecco le valutazioni del quotidiano romano.

S. Inzaghi (all.) 8 Tutta la sua astuzia, la resistenza (iniziale), la potenza e la classe della vera Inter.

Sommer 6 Pochi tiri telefonati o intercettati nella mezzora della Lazio.

Bisseck 5,5 Un dribbling tachicardico. Un giallo dopo una provocazione di Zaccagni. Fuori al 45’.

Darmian (1’ st) 6 Ingresso da toccata e fuga.

De Vrij 6,5 Beccato dalla curva laziale. S’era vendicato segnando di testa, prima del rigore assegnato. Notte audace.

Bastoni 6,5 Un giallo per fermare Isaksen. Munito di piccozza e pennello, che assist.

Carlos Augusto (18’ st) 6,5 Un tornado in più, bello il guizzo del gol.

Dumfries 8 Una tromba d’aria contro Tavares. E’ stato lui a vorticare sulla fascia, a spaventare Provedel, ad armare Dimarco e ad incornare per il quarto gol. Partitissima.

Barella 8 Numero da spettacolo il gollissimo del tris. Stop di sinistro, rimbalzo, destro. Un tesoro scintillante.

Zielinski (29’ st) 6 Ha partecipato agli ultimi assalti-gol.

Calhanoglu 7,5 Che colpi, che ricami in velocità. Il rigore centralmente tranciante, l’angolo era nato da una sua punizione. L’apertura per Dumfries (gol di Dimarco). Poi l’assist per Barella e l’apertura per Bastoni (assist per Dumfries). 101 firme tra gol e assist in A, numeri da pallottoliere. Resistendo al giallo.

Asllani (18’ st) 6 Gestione di ordinanza.

Mkhitaryan 7 Smorza il primo tiro di Tavares. Luminarie della ditta creata con Calhanoglu. Palloni difficili da domare, come l’assist per Thuram.

Dimarco 7,5 Il piattone sinistro, una folgore delle sue. L’assist del quinto gol. Due cosettine...

Buchanan (36’ st) sv

M. Thuram 7 Tocchi rapinosi fino al sesto gol, la pazienza come virtù.

Lautaro Martinez 6 Un tunnel di tacco a Tavares, la giocata top. Senza stoccata, servendo palloni nel finale.