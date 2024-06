Più clementi i giudizi del Corriere dello Sport sulla prestazione degli azzurri, con pagelle tutto sommato positive. Frattesi e Dimarco gli insufficienti tra gli interisti.

Darmian 6 - L’esperienza non si compra al mercato, attento in marcatura, bravo anche in chiusura, si sposta di fascia, sempre preciso.

Bastoni 6,5 - Il colpo di testa è ben confezionato, solo il cilindro magico di Livakovic produce l’effetto speciale risolutore. Ci riprova nella ripresa. Budimir è un brutto cliente, lo disinnesca.

Barella 6,5 - Recupera e imposta, vede il gioco ed il pericolo, s’arrabbia con Di Lorenzo per una palla persa.

Frattesi (1’ st) 5,5 - Entra, perde un pallone e tocca di mano il tiro di Kramaric che provoca il rigore. Insomma....

Dimarco 5,5 - Non è al massimo e si vede, gioca col freno a mano tirato.