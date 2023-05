Anche per il Corriere dello Sport, Roberto Gagliardini è di gran lunga il peggior interista sceso in campo a Napoli: "voto 4, Sembra d’essere dentro un film: Psyco. Irresponsabile". L'altro bocciato a centrocampo è Asllani, con 5: "pare ammirato da Lobotka, quasi disorientato. Lo va a prendere alto e lo perde, lo subisce eccessivamente e non trova posizione e giocate. L’Inter gli sta ancora larga", il giudizio. A centrocampo, però, anche due sufficienze per Barella e Brozovic.

In difesa si registrano i 6 a Bastoni e D'Ambrosio, oltre al 6,5 al migliore Onana, ma anche le bocciature per De Vrij e Acerbi. In attacco, un voto di differenza tra il 5 di Correa (Deve inventarsi centrocampista, scivolando al fianco dei centrocampisti quando il pallone ce l’ha il Napoli, cioè sempre, con quel 71% di possesso) e il 6 a Lukaku (il piedino diabolico sull’unico pallone che può seriamente annusare e trasformare in aria. E’ lui che rompe l’embargo al 46’ con un sinistro pallido, un tentativo che nasce dal nulla che gli sta intorno.