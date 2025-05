Qualche sbavatura di Manganiello nella direzione di Inter-Verona, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport.

Il gol decisivo arriva subito, al 9', quando Asllani trasforma un calcio di rigore inizialmente non concesso dall'arbitro: serve il VAR per vedere il netto mani di Valentini in area veronese.

La rosea sottolinea la mancata espulsione di Duda: lo slovacco rischia già con il doppio fallo ravvicinato per manata a Zalewski ed entrataccia su Correa, poi viene graziato all'80' quando stende Frattesi. E infatti Zanetti lo toglie dal campo pochi istanti dopo.