Prossime ore decisive per capire se Lautaro potrà essere protagonista in Inter-Barcellona di martedì oppure se sarà costretto ad alzare bandiera bianca. L'argentino - come sottolinea il Corriere dello Sport - farà di tutto per non mancare alla partita più importante della stagione.

"L’esito dei controlli effettuati venerdì ha concesso un (minimo) margine di speranza, non essendoci stata lesione ai flessori della coscia sinistra. Inoltre, nelle ore successive allo stop, c’è stata un’evoluzione positiva. In ogni caso, però, si procederà con la massima cautela", spiega il quotidiano romano. Possibile vederlo in panchina e vedere l'evoluzione del match.

Fiducia per Pavard, vittima di una distorsione alla caviglia sinistra contro la Roma. Il francese - si legge - ha già dato la sua disponibilità a stringere i denti e a mettersi a disposizione, ma servirà un ulteriore scatto nelle prossime ore. C'è fiducia e già oggi potrebbero arrivare ulteriori step confortanti. Inzghi ci spera.