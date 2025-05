"Penso che l'idea del Barça è sempre di essere protagonista, come noi". Comincia con queste parole l'intervista post partita rilasciata da Josep Martinez davanti alle telecamere di DAZN dopo il triplice fischio di Inter-Verona: "Chiaro che per loro non sarà come all'andata, siamo in casa e San Siro è uno stadio in cui è sempre difficile giocare. Noi faremo di tutto per arrivare alla finale" dice il portiere spagnolo, incalzato sulla semifinale di Champions contro il Barcellona.

Come state affrontando questo momento? Oggi arrivavate dopo lo sforzo in Champions...

"Oggi era un'opportunità per chi giocava meno, dovevamo rispondere tutti e sono contento".

Come si fa ad arginare Yamal? È davvero impossibile fermarlo?

"Impossibile no, ma è forte. Dobbiamo cercare di raddoppiarlo e di non fargli fare la giocata, per il Barcellona è molto importante".