La Roma Primavera conquista la matematica certezza del primo posto nella regular season dopo il 2-2 con l'Inter, capace di rimontare due gol nella ripresa. Un risultato che non lascia del tutto soddisfatto Gianluca Falsini, tecnico dei giallorossi: "Oggi voglio dire una bugia e dico che sono più contento del primo tempo, ma già sapete cosa penso - ha spiegato ai canali ufficiali del club capitolino -. Quindi sì, ci sta di soffrire contro di loro, non come abbiamo fatto nel secondo tempo. Però ripeto, abbiamo fatto un primo tempo dove abbiamo creato tanto contro una squadra veramente forte. A tratti abbiamo anche sviluppato un calcio piacevole; faccio i complimenti anche ai tifosi che sono venuti, ci hanno spinto. Oggi ci voleva veramente tanto aiuto da questo punto di vista, quindi diciamo che sono più contento del primo tempo, ma non è vero. Adesso abbiamo poco più di venti giorni per prepararci soprattutto fisicamente alla semifinale, poi vediamo cosa saremo capaci di fare".