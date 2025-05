Ai microfoni di Inter TV, il portiere nerazzurro Josep Martinez ha commentato così la vittoria per 1-0 contro l’Hellas Verona: "Oggi era una partita molto importante, avevamo tanti cambi nell'undici iniziale e per noi era fondamentale far vedere al mister che siamo pronti quando ha bisogno. Ora cercheremo di vincere tutte le partite, sperando che il Napoli lasci qualche punto per strada".

Riguardo al clean sheet ritrovato dopo quasi due mesi: "Non subire gol è molto importante per ritrovare la fiducia, erano due partite che non vincevamo e abbiamo subito cercato di blindare la porta. Ora testa a martedì e alle prossime gare che vengono".

Sulla vittoria e l'aspetto mentale: "Pensiamo a fare il nostro. Abbiamo guardato se il Napoli vinceva o no, ma dobbiamo pensare solo a noi. Vincere tutte le partite e sperare che lascino qualcosa: dipende da noi, può succedere di tutto nel calcio e dovremo essere pronti".

Infine, sul match di ritorno contro il Barcellona: "Tutto" (ride, ndr). "Dovremo dare tutto e prepararla bene. Sappiamo che loro sono fortissimi, ma anche noi abbiamo dimostrato di essere a quel livello. Hanno grandissimi talenti, ma giochiamo in casa e sappiamo che qui a San Siro non è semplicissimo giocare".