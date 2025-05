Fra pochi minuti, a Lecce, il Napoli di Antonio Conte si gioca contro la squadra di Marco Giampaolo tre punti che potrebbero permettere ai partenopei di respingere a priori ogni tentativo di assalto dell'Inter e di cucire un altro pezzo di Scudetto sulla maglia. Il direttore sportivo Giovanni Manna, giunto ai microfoni di DAZN sul prato del Via del Mare prima del match, dopo il ricordo di Graziano Fiorita, massaggiatore dei salentini scomparso tragicamente qualche giorno fa,

Si parla anche dell'uomo che coi suoi gol sta decidendo la corsa tricolore, vale a dire Scott McTominay: "Pensavo avesse raggiunto una sua maturità in termini realizzativi, ma poi il lavoro del mister lo ha completato rendendolo il giocatore che è adesso. Fa sorridere comunque l'enfasi che c'è intorno a lui, un ragazzo umilissimo che si gode la città. Ma è tutta la squadra che sta facendo un cammino incredibile, questo sogno che stiamo cullando è frutto della loro crescita. Quanto Scudetto vale la gara di stasera? Mancano quattro partite e ogni partita vale tantissimo. Abbiamo sempre detto che volevamo coltivare il sogno di arrivare in fondo e ora siamo vicini; dipende da noi, non dobbiamo mollare adesso. Dobbiamo avere la stessa voglia e determinazione avuta nelle ultime partite".