La prima delle quattro finali il Napoli non la sbaglia: la formazione di Antonio Conte ha battuto il Lecce al Via del Mare. E' bastata la punizione vincente di Raspadori nel primo tempo, dopo un gol annullato a Lukaku per fuorigioco millimetrico, per costruire un altro mattoncino in chiave Scudetto. Il Lecce recrimina per la traversa di Gaspar e un rigore non dato per possibile tocco di mano di Spinazzola. A tre giornate dalla fine, il Napoli tocca quota 77 punti in classifica.