Grazie al 2-2 in rimonta imposto al 'Tre Fontane' alla capolista Roma, l'Inter Primavera, anche complice lo scivolone del Sassuolo sul campo della Juventus, ha consolidato il secondo posto del torneo a due giornate dal termine della regular season: il vantaggio sui neroverdi ora è di due punti, non ancora sufficienti per festeggiare la qualificazione diretta alle semifinali scudetto, che andrà certificata nei prossimi 180 minuti nelle sfide con Sampdoria e Cesena.