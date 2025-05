L'obiettivo minimo è stato raggiunto: con la vittoria ottenuta contro l'Hellas Verona, l'Inter ha ottenuto la certezza aritmetica di essere sulla griglia di partenza della Champions League della stagione 2025-2026. Sono infatti 13 i punti di vantaggio sul Bologna, al momento quinto classificato e non più in grado di raggiungere i nerazzurri che così staccano per l'ottava volta consecutiva il biglietto per la massima manifestazione continentale.