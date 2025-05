Raggiunto da DAZN prima del fischio d'inizio di Inter-Verona, il vice allenatore nerazzurro Massimiliano Farris presenta l'imminente match di San Siro partendo dalla scelta di affidarsi al turnover, presa anche dal Barcellona: "Penso che valga per tutte e due le squadre. Noi abbiamo fatto questa scelta dopo aver spremuto i ragazzi in una gara meravigliosa a Barcellona, avevamo bisogno di forze fresche. Nonostante la vittoria del Napoli, anche se non dipende da noi, vogliamo rimanere in corsa e vincere questa sera".

Coi sono giocatori che si vogliono mettere in mostra anche in vista della semifinale.

"Servirà anche per capire a che punto sono. Purtroppo in campionato abbiamo pagato qualcosa: oggi è importante pensare a questi 90', poi penseremo alla Champions".

È già previsto uno spezzone per qualche titolare?

"Dipenderà dalla partita, dobbiamo cercare di preservare i giocatori che hanno speso tanto e che sono tornati dagli infortuni. Thuram e Dumfries hanno fatto l'impossibile per mettersi a disposizione a Barcellona e lo stesso farà Lautaro: stabiliremo di giorno in giorno la situazione, ma proverà a rendersi disponibile".

C'è ottimismo?

"Non dico né tanto né poco. Non c'è lesione, c'è un'elongazione e bisognerà vedere le capacità di recupero del nostro capitano".

