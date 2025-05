L’ex centrocampista dell’Inter Esteban Cambiasso è stato l’ospite d’onore nell’evento di Collect IT tenutosi quest'oggi a Milano e dedicato ai collezionisti di gaming cards. Dopo aver salutato i fan accorsi per avere foto e autografi, il Cuchu ha raccontato di sé e della sua carriera, con riferimenti particolari alla serata più importante della sua vita, la finale di Champions League vinta a Madrid il 22 maggio 2010: "Un sogno che si realizzava. Una finale di Champions League nella prima città europea in cui avevo giocato. Ricordi ed emozioni forti che mi fanno ricordare il percorso fatto, dove ho disegnato sogni che mai avrei immaginato quando ero un bambino”.

Cambiasso non esita a definire l'Inter come “una seconda casa. Ho vissuto momenti indimenticabili. La vittoria di Madrid è stata la chiusura di un cerchio. Per me, per la società che la aspettava da 45 anni, per il presidente Massimo Moratti”. Oggi come allora, capitano dell'Inter è un argentino: "Lautaro Martinez è un ragazzo che ha dimostrato un grandissimo senso di appartenenza, un capitano vero e che ha regalato grandi soddisfazioni all’Inter e alla Nazionale”. La sua speranza è quella di rivivere le emozioni di quella stagione. Emozioni impensabili per quel bambino arrivato poi sul tetto del Mondo. “Il risultato di sacrifici, delusioni, successi. Nella vita si impara sempre”.

