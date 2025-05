Kristjian Asllani è uno dei due protagonisti di Inter-Verona intercettati da DAZN sul prato di San Siro per un commento a caldo sul match appena concluso, deciso dal suo glaciale calcio di rigore: "Dobbiamo lavorare tutti insieme, siamo una squadra forte dentro e fuori dal campo - esordisce l'albanese -. Non c'è il problema di chi gioca e chi no, siamo un grande gruppo e siamo tutti contenti. Martedì credo sia la partita più importante dell'anno".

Quanta voglia c'è di andare in finale di Champions?

"Sicuramente, arrivare in fondo a tutto era il nostro obiettivo, poi non ci siamo riusciti perché siamo usciti dalla Coppa Italia e abbiamo perso punti in campionato. Però non si sa mai cosa succede nel calcio, mancano tre partite. C'è voglia di arrivare in finale di Champions, sappiamo cosa vuol dire".

