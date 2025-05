"È una partita importante per la nostra stagione. Sappiamo di dover fare una buona partita" ha detto Jackson Tchatchoua a DAZN prima di scendere in campo contro l'Inter a San Siro, match valido per la 35esima giornata di Serie A EniLive.

Quali sono i tuoi obiettivi o ambizioni?

"Le mie ambizioni sono quelle di restare in Serie A innanzitutto. E poi vedremo cosa succederà a fine stagione, quest'estate".