Bocciatissimo Manganiello, direttore di gara di Inter-Verona: il Corriere dello Sport gli dà 4,5 in pagella. "S’era capito già a Venezia domenica scorsa: Manganiello ha esaurito lo spirito che lo aveva sorretto in una stagione nel complesso ben oltre le aspettative. Ieri due errori gravi ma anche la sensazione di essere arrivato al limite", si legge.

Il primo errore arriva a inizio gara, quando non si accorge del netto tocco di mano di Valentini in area veronese: il rigore arriva solo dopo l'OFR. "La bocciatura di Manganiello la evidenzia Zanetti, che subito dopo il mancato secondo giallo per Duda, lo toglie al volo, certificando l’altro errore dell’arbitro di Pinerolo: già ammonito, lo slovacco entra in ritardo su Frattesi, corretto il vantaggio, manca però a fine azione il provvedimento disciplinare", si legge. Peraltro lo slovacco era già stato graziato in precedenza quando avrebbe meritato due gialli di fila per interventi su Zalewski e Correa in rapida successione.