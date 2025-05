"Se il Napoli vince a Lecce vede il traguardo". Ne è sicuro Paolo Condò che, sulle colonne del Corriere della Sera, vede la squadra di Conte favorita e sottolinea l'importanza del match del Via del Mare: "Se il Napoli alle 19.45 chiude con i tre punti la gara di Lecce, l’Inter per un’ora scivola a meno 6, e alla formazione quasi totalmente alternativa alla titolare che si sta profilando verrebbe affidato il compito 'vinci o ti arrendi' col Verona, che nel ritorno ha segnato 6 reti in tutto ma in compenso ha smesso di subire le slavine di gol dell’andata, e dunque sbloccarla potrebbe rivelarsi laborioso per l’Inter di scorta", sostiene il giornalista.