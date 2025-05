Dopo l'1-0 di questa sera inflitto all'Hellas Verona, Massimiliano Fabris, vice di Simone Inzaghi - rimasto fermo per un turno per via della squalifica patteggiata dalla giustizia sportiva a seguito della questione ultras -, ha commentato il risultato ottenuto dai nerazzurri ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

È andata tutto come volevate?

"È stata una partita seria. Come avevo detto nel pre-gara bisognava continuare a fare il nostro percorso in campionato. Non dipende più da noi però noi dobbiamo fare punti da qui alla fine cercando di vincerle tutte. Se il Napoli lascia qualcosa non dobbiamo avere nessun rammarico. Per quanto riguarda la gestione, è chiaro che è stato speso tantissimo mercoledì quindi l’intento era far rifiatare i ragazzi e pensare anche a quello che ci potrà servire martedì col Barça".

Ci teneva tanto Taremi a entrare? È eventualmente il primo candidato a sostituire Lautaro?

"Sì, Mehdi è eccezionale. Ha affrontato delle difficoltà nella sua prima stagione in Italia, ma è un giocatore che conosciamo e anche l’altra sera in Champions ha dato un buonissimo contributo alla squadra. È importante che lui abbia voglia, che possa, con i minuti, trovare qualche gol. Se non dovesse farcela Lautaro, che in questo momento è più no che sì, sicuramente ci sarà spazio per un altro attaccante e Taremi è uno dei candidati".



L’Inter approccerà a San Siro con la stessa interpretazione chiara continuando i 90 minuti di Barcellona o ci sarà un atteggiamento leggermente diverso?

"Innanzitutto siamo convinti che il nostro stadio possa darci una mano e una bella spinta emotiva. Dal punto di vista dell’approccio, la partita sarà di grande concentrazione e dobbiamo ancora finire di preparare il piano gara, ma l’idea potrebbe anche essere quella di provare a togliere un pochino il pallino del gioco ma era anche l’idea che avevamo col Bayern Monaco finché il Bayern Monaco ha fatto quelle pressioni importanti ed era difficile palleggiare. In queste partite con queste grandi squadre riuscire a togliere un pochino di palleggio ti può alleggerire la pressione, ma noi partiamo da una situazione di parità e in ogni caso bisogna vincere per passare il turno".



In vista del ritorno col Barça c’è in programma qualche leggero accorgimento per contenere Yamal?

"È un giocatore che ha fatto una partita straordinaria. Le qualità erano conosciute, probabilmente il livello della partita dell’altra sera è stato superiore anche per lui. Proveremo a cercare di limitarlo in qualche modo, però non è neanche giusto dire che non sia stato fatto nella gara d’andata. È un giocatore che con la tecnica che ha riesce a trovare spazi anche dove non ci sono, proveremo a trovare delle soluzioni. I raddoppi hanno funzionato molto bene, ma lui è bravo anche a rompere i raddoppi, creando situazioni importanti. Ma credo che la squadra sarà concentrata sul piano gara e lo proveremo tutti insieme".

